Zanger Liam Payne raakte lange tijd geen alcohol aan, nadat hij naar eigen zeggen had gekampt met een verslaving. Maar de isolatie die hij doormaakte door de coronapandemie deed hem weer grijpen naar de fles. Het voormalig One Direction-lid zegt inmiddels een maand niet meer te hebben gedronken.

Payne (27) vertelde in 2019 openhartig over de problemen die hij met alcohol en drugs had ondervonden tijdens de hoogtijdagen van One Direction. De zanger dronk naar eigen zeggen veel te veel en besloot daarom te stoppen. Doordat zijn agenda echter ineens helemaal leeg was, ging hij toch weer drinken.

"Ik was altijd aan het werk. En ineens stopte het, waarvan ik had verwacht dat het me goed zou doen, omdat ik zo moe was. Maar het was verschrikkelijk. Ik zat alleen maar op de bank en heb alles op Netflix gezien", aldus de zanger in de podcast Diary of a CEO.

Volgens Payne was het "makkelijk" om in die tijd toch weer te drinken, omdat hij het voor iedereen prima kon verbergen. Door te praten met zijn vierjarige zoon Bear en bezoekjes aan de sportschool kwam hij er weer uit. "Ik werd echt dik. Ik at slecht. Maar het moeilijkste was de alcohol. En je kunt niet trainen en drinken. Of je bent een rockster of je bent een ster in de sportschool, je moet kiezen."

Inmiddels is het een maand geleden dat hij voor het laatst heeft gedronken. Ook nu hielp goede vriend Russell Brand hem, die in 2017 met de zanger naar bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten ging. Het heeft ertoe geleid dat Payne nu een korte film heeft geschreven over de gebeurtenissen daar, maar verder dan een script is het nog niet gekomen.