Anouk is na maanden van zelfisolatie nu weer terug bij haar kinderen. De manager van de zangeres vertelt aan Shownieuws dat ze is gevaccineerd en daardoor weer terug naar huis kon.

Anouk kampt met heftige astma, waardoor ze extra risico loopt op ernstige symptomen bij een besmetting met COVID-19. Om haar zes kinderen niet te belasten ging de zangeres in zelfisolatie: op die manier konden zij gewoon naar school en met vrienden omgaan, zonder het risico te lopen hun moeder aan te steken.

De zangeres (46) heeft de afgelopen maanden extra voorzorgsmaatregelen genomen om niet besmet te raken. Zo bleef ze in Marokko toen ze daar begin 2020 vast kwam te zitten tijdens de eerste uitbraken en koos er voor pas later terug te vliegen. Haar werk als coach tijdens The voice of Holland deed ze eveneens op afstand via een internetverbinding.

Inmiddels is Anouk volledig gevaccineerd.