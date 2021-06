De restauratie van de Askoy II, een zeiljacht dat ooit eigendom was van zanger Jacques Brel, is bijna voltooid. De Belgische minister Matthias Diependaele wil het jacht volgens persbureau Belga uitroepen tot beschermd erfgoed. "Het schip heeft zowel historische, industrieel-archeologische als sociaal-culturele waarden", motiveert de bewindsman zijn voornemen.

De Askoy II was in de jaren 60 het grootste zeiljacht in België. De boot is vooral bekend als 'de boot van Jacques Brel'. De zanger kocht het schip in 1974 van Hugo Van Kuyck. Brel leerde ermee zeilen en trok ermee naar de Markiezenarchipel in Frans-Polynesië. In 1976 deed hij het zeiljacht weer van de hand.

Het jacht lag meer dan tien jaar op de bodem van de zee in Nieuw-Zeeland. De broers Staf en Piet Wittevrongel uit Blankenberge lieten de boot opgraven en startten een ambitieus restauratieproject. "Ik ben erg blij dat de broers Wittevrongel zich vastgebeten hebben in dit project", zegt Diependaele. "De restauratie laat ons de erfgoedwaarden van het schip zien. Ze hebben samen met de vrijwilligers een enorm werk verzet. Daarom wil ik ook de procedure starten om de Askoy II te beschermen als varend erfgoed."

Jacques Brel was zeer succesvol in de jaren zestig. De zanger had groot succes met nummers als Ne me quitte pas, Marieke, Les Flamandes en Mijn vlakke land. De Franstalige Vlaming, zoals hij zichzelf noemde, overleed in 1978 aan de gevolgen van longkanker.