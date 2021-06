In Hollywood lopen meerdere bekende acteurs met de voornaam Chris rond, maar toch is zondag Chris Evans (Captain America) de enige die zijn verjaardag viert. Zijn Marvel-collega Chris Hemsworth feliciteerde echter niet hem, maar een andere Chris.

Hemsworth, die de rol van superheld Thor speelt in de Marvel-films, plaatste een foto op Instagram waarmee hij Captain America-Chris feliciteert. "Fijne veertigste verjaardag Chris Evans, jij bent altijd mijn nummer één." Alleen stond niet Chris Evans, maar collega Chris Pratt, bekend van onder meer de Guardians of the Galaxy-films, met Hemsworth op de foto.

De grap van Hemsworth is onderdeel van een langlopende serie grappen over de vele mannen met de voornaam Chris in Hollywood. In een onlinepoll werd Chris Pratt vorig jaar verkozen tot "slechtste Chris" van Hollywood. Hij verloor het onder meer van Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman).