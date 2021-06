Ian McKellen speelde in 1971 voor het eerst de rol van de iconische Shakespeare-figuur Hamlet in het theater, en dit jaar doet hij dat opnieuw. Dat vindt hij best een uitdaging, vooral omdat de inmiddels 82-jarige Britse acteur nu een stuk ouder is.

"Toen ik jong was speelde ik altijd de oudere rollen", legt McKellen uit in een interview met The Guardian. "En natuurlijk moest ik het me toen inbeelden. Want wat is 'oud'? Ik had geen idee!"

Nu McKellen zich in de herfst van zijn leven bevindt, weet hij dat er eigenlijk weinig verschil is. "Naarmate je ouder wordt, word je van binnen eigenlijk leeftijdsloos. Want eerlijk gezegd voel ik me nog steeds twaalf."

In hetzelfde gesprek zegt McKellen dat hij een deal om "voor een heel mooi bedrag" zijn memoires uit te brengen naast zich heeft neergelegd. De acteur, onder meer bekend van zijn rol als Gandalf in de Lord of the Rings-films, was al deels begonnen maar kon maar moeilijk voorstellen wie zijn doelgroep was.

"Ik vermoedde dat er mensen zouden zijn die het wilden lezen om meer over Gandalf te ontdekken, maar zouden ze ook zo veel over Shakespeare willen weten? En vice versa. Ik bleef me maar afvragen: voor wie schrijf ik dit?"