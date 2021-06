Willow Smith is vroeger gepest wegens haar muziekvoorkeur. De zangeres houdt erg van rockmuziek, maar volgens haar is dat als zwarte vrouw niet altijd even makkelijk.

"Als een zwarte vrouw in het publiek staan bij een metalconcert is echt iets anders", vertelt Smith in een dubbelinterview met zangeres Alexis Brown van de metalband Straight Line Stitch in V Magazine.

De twintigjarige dochter van Will Smith en Jada Pinkett Smith was tijdens haar middelbareschooltijd fan van rockbands als Paramore en My Chemical Romance. Daar werd ze veel om gepest, vertelt ze.

Brown, die zelf ook een zwarte vrouw in de rockmuziek is, kan dat beamen. "Er werd vaak gezegd: hé, je bent zwart. Je hoort niet naar deze muziek te luisteren", zegt ze.

In april bracht Smith haar nieuwe single Transparent Soul uit samen met Travis Barker, de drummer van de punkband Blink-182. Met haar nieuwe muziek hoopt ze zwarte vrouwen in de rockwereld beter te kunnen representeren.

"Ik hoop dat zwarte meisjes die naar mijn muziek luisteren weten dat ze niet alleen zijn. Je bent niet de enige zwarte vrouw die haar haar aan één kant wil dragen en zwarte eyeliner op wil doen."