Kanye West heeft zijn ex-vrouw Kim Kardashian ontvolgd op Twitter. De rapper heeft ook haar zussen Khloé en Kourtney Kardashian, haar halfzussen Kylie en Kendall Jenner en zijn ex-schoonmoeder Kris ontvolgd.

De ontvolging op sociale media volgt op het nieuws dat de 44-jarige artiest naar verluidt een nieuwe relatie heeft. West is volgens ingewijden van de Kardashian-familie aan het daten met het Russische topmodel Irina Shayk. De twee zouden eerder deze maand samen zijn verjaardag hebben gevierd in het zuiden van Frankrijk.

West was van 2014 tot februari 2021 getrouwd met Kim Kardashian, die hij momenteel nog wel volgt op Instagram. Kardashian vroeg drie maanden geleden de scheiding aan. Ze hebben samen dochters North (7) en Chicago (3) en zoons Saint (5) en Psalm (2).

De geruchten dat de relatie tussen Kardashian en West over was, gingen al langer. De realityster vertelde vorig jaar voor het eerst over de impact die de bipolaire stoornis van de rapper had op hun gezin. Ondanks zijn moeilijke gedrag omschreef Kardashian haar man toen als "een briljant maar gecompliceerd persoon".