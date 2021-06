Hélène Hendriks houdt haar privéleven liever geheim voor het grote publiek. Niemand hoeft zich zorgen te maken over haar liefdesleven, vertelt de sportverslaggeefster in De Telegraaf-bijlage Vrouw. "De mensen in mijn omgeving weten precies hoe mijn leven eruitziet. Daar laat ik het graag bij."

Hendriks probeert tegenwoordig beter de balans te bewaren tussen werk en privé. "Er is ook een periode geweest dat dat niet zo was. Dat vond ik zelf prima, maar de mensen om me heen wilden ook weleens wat aandacht. Ik zou wat dat betreft willen dat ik wat attenter was en minder chaotisch", vertelt ze. "Het ergste was dat mijn vriendinnen iets hadden gepland voor mijn verjaardag en ik dat helemaal was vergeten... Dat vond ik heel erg. Ik knalde maar door."

Afgelopen december was Hendriks tijdelijk uit de running vanwege een blindedarmontsteking. Toen pas merkte ze dat haar lichaam echt op was.

"In één keer viel mijn hectische leven stil en moest ik rust pakken om aan te sterken", zegt ze daarover. "Die operatie was zo gepiept, maar ik kwam wel tot het besef: ik moet misschien wat beter op mezelf en de mensen om me heen letten."