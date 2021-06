Prinses Beatrix is zaterdag uit het ziekenhuis ontslagen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd.

De moeder van koning Willem-Alexander werd vrijdag in het Leids Universitair Medisch Centrum geopereerd aan haar linkeroor. Ze had een cholesteatoom, een agressieve vorm van chronische middenoorontsteking. Ontstekingscellen tasten daarbij de botjes in het middenoor aan, wat kan leiden tot gehoorverlies.

Het is niet voor het eerst dat de prinses een operatie moest ondergaan vanwege een ontsteking in haar linkeroor. In 1997 gebeurde dat ook al eens.

De 83-jarige prinses is nog regelmatig actief. Vorige week reikte ze in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit, en eind mei deed ze mee aan de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds.