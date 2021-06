Prinses Beatrix heeft vrijdag een medische ingreep ondergaan vanwege een cholesteatoom in haar linkeroor, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten.

Een cholesteatoom is een agressieve vorm van een chronische middenoorontsteking. Deze aandoening kan in de acute fase een heftige, stekende pijn veroorzaken in het oor. Tijdens de chronische fase zijn klachten als verminderd gehoor of een loopoor gebruikelijk.

Het is niet voor het eerst dat de prinses een operatie moest ondergaan vanwege een ontsteking in haar linkeroor. In 1997 gebeurde dat ook al eens.

De verwachting is dat de 83-jarige prinses Beatrix zaterdag wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Zij wordt behandeld in het Leids Universitair Medisch Centrum.