Prinses Amalia wil tijdens haar tussenjaar en studententijd geen inkomen of onkostenvergoeding van de Staat. Dat heeft ze demissionair premier Mark Rutte laten weten in een brief. Ze zou vanaf haar achttiende verjaardag in december 1,6 miljoen euro per jaar krijgen.

In haar brief schrijft Amalia dat ze de toelage, die ze per 7 december 2021 zou krijgen, "ongemakkelijk vindt, zolang zij daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben". "Zeker in deze onzekere coronatijd."

"Het inkomen zal ik daarom tot aan het einde van mijn studie terugstorten. Bovendien zal ik zolang ik in mijn functie als Prinses van Oranje geen hoge kosten hoef te maken, ook de onkostenvergoeding terugstorten."

Rutte schrijft in een reactie dat hij "begrip en waardering heeft voor uw persoonlijke overwegingen". "Ik wens u een mooi tussenjaar toe, en alle wijsheid bij het kiezen van een toekomstige studie", aldus de premier.

Amalia neemt eerst tussenjaar

Een deel van de toelage bestaat uit inkomen, het andere deel is bedoeld als onkostenvergoeding. De prinses heeft hier als troonopvolger recht op.

Ze heeft al laten weten na haar eindexamen een tussenjaar te nemen waarin ze gaat reizen. Daarna zal ze gaan studeren. Welke studie dit is, is nog niet bekend.

Amalia slaagde cum laude voor haar examen. Dat betekent dat zij voor haar vakken gemiddeld een 8 of hoger heeft gehaald.