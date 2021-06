Wesley Sneijder hoopt dat hij zijn relatie met Yolanthe Cabau kan herstellen, vertelde hij in gesprek met Frank Evenblij in Villa Oranje. De oud-international ziet het momenteel als het belangrijkste doel in zijn leven.

"Ik heb fouten gemaakt daarin", zei Sneijder over zijn huwelijk met Cabau, dat in 2019 stukliep. "Daar heb ik nu heel veel spijt van, maar daar koop je weinig voor."

Het is iets "dat aan hem vreet". "Ik hoop zeker dat er iets te redden valt. Het is het belangrijkste doel in mijn leven, de rest staat op een laag pitje."

Sneijder heeft er vertrouwen in dat het goedkomt tussen hem en de actrice, die met hun vierjarige zoon Xess Xava een groot deel van het jaar in Los Angeles woont. "Maar ik zal er hard voor moeten knokken."

De oud-voetballer, die vanaf het komende voetbalseizoen aantreedt als analist op RTL 7, zegt veel aan zijn ex te danken te hebben. "Als ik haar niet had gehad, was ik niet eens bij Internazionale (waar hij van 2009 tot 2013 speelde red.) terechtgekomen. Van mijn carrière was dan niet veel geworden."

Feesten liepen uit de hand

De 35-jarige oud-voetballer en Cabau waren sinds mei 2009 samen, trouwden in juli 2010 in het Italiaanse Siena en hebben een zoon. Sneijder heeft samen met zijn jeugdliefde Ramona nog een zoon: Jessey (14).

In maart 2019 kondigden Sneijder en Cabau aan uit elkaar te gaan, maar tot een scheiding is het nog niet gekomen. Hoewel er bij de bekendmaking van hun breuk geen uitspraken werden gedaan over de reden, schreef Sneijder later op sociale media dat hij het verknald had. In zijn boek Sneijder vertelt hij dat het tijdens feesten uit de hand is gelopen en hij op die momenten verder is gegaan met andere vrouwen dan hij had moeten doen.

Sneijder, met 134 interlands recordinternational bij het Nederlands elftal, zette in de zomer van 2019 een punt achter zijn loopbaan. De Utrechter speelde naast Internazionale voor Ajax, Real Madrid, Galatasaray, OGC Nice en het Qatarese Al Gharafa.