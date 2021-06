De scheidingsprocedure tussen Dr. Dre en Nicole Young zal nog even duren, maar een rechter heeft volgens Entertainment Tonight ingestemd met het verzoek van de muzikant hun allebei de officiële status alleenstaand te geven.

Nicole en Andre Young, zoals Dr. Dre eigenlijk heet, maakten in maart 2020 bekend dat ze na een huwelijk van 24 jaar gingen scheiden. Ze hebben twee volwassenen kinderen.

Sindsdien steggelen zij en hun advocaten over de verdeling van het vermogen dat hij met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre heeft opgebouwd. Het zou gaan om meer dan 800 miljoen dollar (zo'n 656 miljoen euro).

De twee trouwden onder huwelijkse voorwaarden, maar Nicole beweert dat Dr. Dre haar altijd heeft voorgehouden dat hij deze niet in werking zou stellen als ze ooit uit elkaar zouden gaan. Ze stelt in de rechtbankdocumenten zelfs dat de muzikant de voorwaarden ooit voor haar neus heeft verscheurd. Dr. Dre ontkent dat.

Tot de scheiding rond is, betaalt Dr. Dre voor het levensonderhoud van zijn ex en haar moeder, plus bijna drie ton per maand aan alimentatie. Zij wilde dat verhogen tot 2 miljoen doller per maand, maar dat heeft de muzikant geweigerd. Wel zegde hij haar eerder dit jaar eenmalig een extraatje van 2 miljoen dollar toe.

Wanneer de rechtszaak van start gaat, is nog niet bekend.