Sander Lantinga en zijn vrouw Tessel verwachten een vierde kind. Tessel is uitgerekend in december, liet de radio-dj donderdag weten in De Coen en Sander Show op Radio 538.

Lantinga verraste ook zijn collega Coen Swijnenberg live in de uitzending met het nieuws. "Er komt weer een klein Lantinga'tje", vertelde hij zijn collega.

De 44-jarige radio-dj vertelde dat het hem meeviel hoe druk het was toen er een derde kind bij kwam in het gezin. "Zoals ik vaak zeg: we hebben de tijd, de ruimte en bovenal heel veel liefde. De laatste anderhalf jaar hadden we gesprekken en vroegen we ons af: zijn we compleet? Nee, dus we dachten: we gaan nog één keer", aldus Lantinga.

De radio-dj en zijn vrouw hebben samen al drie kinderen: Klaas, Molly en Cato.