Troian Bellisario en haar man Patrick J. Adams hebben meer verteld over de geboorte van hun jongste dochter Elliot. Het meisje kwam half mei in de auto ter wereld, vertelt het acteurskoppel in de podcast Katie's Crib.

Bellisario, die vooral bekend is van haar rol in Pretty Little Liars, kreeg op een gegeven moment weeën en werd geadviseerd naar het ziekenhuis te komen. Hoewel het stel ervan uitging dat er geen haast bij was, sprongen de twee in de auto. Onderweg werden de weeën steeds sterker en op de parkeerplaats van het ziekenhuis zette de bevalling in.

"Zodra ik op de knop drukte voor een parkeerkaart begon Troian te schreeuwen", herinnert Adams zich. "Tegen de tijd dat ik mijn hoofd omdraaide, zat ze op handen en knieën en begon het." Hij vertelde daarna openlijk hoe hij de broek van zijn vrouw uittrok en zich realiseerde dat hij de baby zelf ter wereld moest brengen.

"Er was geen ruimte voor paniek. Het gebeurde allemaal in een tijdsbestek van ongeveer drie minuten", vertelt de Suits-acteur over het moment dat het kind geboren werd. "En zodra ik mijn dochter ondersteboven draaide, begon ze te huilen en schreeuwen." Troian weet nog dat ze zich op dat moment realiseerde dat het kind gezond is. "Ze leeft, ze ademt, dacht ik toen", aldus de actrice.

Het acteurskoppel maakte zaterdag de geboorte van Elliot Rowena Adams bekend. "Moge je leven net zo uniek en opwindend zijn als je geboorte", schreef Adams toen.

De 35-jarige Bellisario en de 39-jarige Adams trouwden in 2016 en kregen in 2018 hun eerste kind: dochter Aurora.