Het besluit van prins Harry en Meghan om een stap terug te doen binnen de Britse koninklijke familie is "moeilijk voor iedereen". Dat zegt Harry's oom prins Edward in een interview met CNN op de honderdste geboortedag van zijn vader prins Philip.

"Het is erg droevig", vindt de graaf van Wessex. "Vreemd genoeg hebben we allemaal iets dergelijks meegemaakt. We hebben allemaal buitensporige inmenging en aandacht in ons leven gehad. Ieder is daar op een andere manier mee omgegaan."

Edward noemt het besluit van Harry en Meghan om een stap terug te doen "een heel moeilijke beslissing", maar wenst ze niets dan goeds.

Afgelopen week wilde prins Edward niet inhoudelijk reageren op het veelbesproken interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey. In een gezamenlijk gesprek met zijn vrouw Sophie met The Telegraph grapten ze in plaats daarvan dat ze geen idee hadden waar de interviewer het over had.