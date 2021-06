De Britse koningin Elizabeth heeft deze week ter ere van de honderdste geboortedag van haar overleden echtgenoot Philip een roos in ontvangst genomen. De bloem is vernoemd naar de prins en heet de Duke of Edinburgh Rose.

De roos is een cadeau van de Royal Horticultural Society, een liefdadigheidsinstelling waarvan de koningin beschermvrouwe is.

De roos is een nieuwe soort en heeft een dieproze kleur met witte lijntjes. De bloem van 60 tot 70 centimeter lang heeft volgens de kweker "een delicate geur en is geschikt voor rozenperken, maar kan ook worden gecombineerd met andere planten en bloemen".

Ter herinnering aan prins Philip worden er rozenstruiken geplant op het oostelijke terras in de tuin van Windsor Castle.

De rozen worden ook verkocht en een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan The Duke of Edinburgh's Award Living Legacy Fund, de stichting die geld doneert aan jongeren die in aanmerking willen komen voor een Duke of Edinburgh's Award.

Deze prijzen werden in 1956 door de prins in het leven geroepen en worden uitgereikt aan jongeren van 14 tot 24 jaar met een bijzonder talent, die een opmerkelijke persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt of iets anders opvallends hebben bereikt.

Prins Philip overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd. Met zijn 99 jaar was Philip het oudste mannelijke lid van de Britse koninklijke familie ooit.