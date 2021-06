Amalia is cum laude geslaagd voor haar eindexamen, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. De zeventienjarige prinses kreeg het nieuws donderdagmiddag te horen.

Iemand is cum laude geslaagd wanneer het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger is. Met welke cijfers Amalia is geslaagd, is niet bekend.

"Ik ben net gebeld met het nieuws dat ik geslaagd ben! Ik wil alle andere geslaagden feliciteren en andere leerlingen heel veel succes wensen met eventuele herkansingen in het tweede tijdvak", schrijft de prinses op Instagram.

Amalia zit op het gymnasium op het Sorghvliet in Den Haag en liet al eerder weten de kans klein te achten dat ze zou zakken. Ze stond er goed voor, vertelde ze op Koningsdag.

"Het is heel veel leren en blokken en op hoop van zegen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb." Haar reeks examens begon met wiskunde.

De prinses zal na de zomervakantie niet gelijk beginnen met studeren. Ze neemt eerst een tussenjaar, waarin ze wil gaan reizen. "Ik wil de wereld ontdekken, dingen doen die ik over twintig jaar misschien niet meer kan doen."