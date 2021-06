Kanye West zou volgens TMZ momenteel aan het daten zijn met Irina Shayk, die een dochter heeft met Bradley Cooper. De rapper en het Russische topmodel zijn op zijn 44e verjaardag gezien in de Franse Provence.

De rapper en het model vieren momenteel een vakantie met vrienden in de Provence. De twee zijn ook samen gezien zonder de rest van hun gezelschap.

Volgens de entertainmentsite is het niet duidelijk of het ook serieus is tussen West en de 35-jarige Shayk, maar zou er "zeker iets van romantische aard tussen hen gaande zijn".

Shayk deed eerder modellenwerk voor Wests modemerk Yeezy en speelde in 2010 in zijn videoclip Power.

In februari kondigen West en Kim Kardashian aan te gaan scheiden. Ze hebben samen vier kinderen. Shayk was tot 2019 samen met Bradley Cooper, met wie ze ook dochter Lea kreeg. Eerder had ze een lange relatie met voetballer Cristiano Ronaldo.