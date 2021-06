Roxeanne Hazes en haar halfzus Nathalie hebben na zeventien jaar weer contact met elkaar. Dat vertelt de zangeres aan Privé.

De 48-jarige Nathalie is de dochter van André Hazes en zijn eerste echtgenote Annie Dijkstra. De twee zussen hadden voor het laatst contact met elkaar tijdens de crematie van de populaire volkszanger in september 2004.

Nathalie scheen al een tijdje geprobeerd te hebben om het contact met Roxeanne (28) weer op te pakken, maar leek aanvankelijk nul op het rekest te krijgen.

"Ik ben blij dat ze het heeft volgehouden. Ik kreeg vorige maand een berichtje van Nathalie. Daar heb ik gelijk op gereageerd", zegt Roxeanne tegen het blad.

"Ik vond dat het ook maar eens moest gebeuren. We hebben elkaar zeventien jaar niet gezien en gesproken. De laatste keer was bij de crematie van onze vader. In het begin van het gesprek voelde het spannend en was ik best wel nerveus. Je hoopt dat zo'n ontmoeting net zo leuk wordt als hoe je het in je hoofd hebt. Maar dat is het zeker geweest."

'We gaan het uitbouwen tot iets moois'

Nathalie wil heel graag dat ze in de nabije toekomst een goede relatie met haar halfzus ontwikkelt: "Je kunt je wel voorstellen hoe gelukkig ik ben dat we elkaar weer spreken. Ik heb mezelf de afgelopen jaren bewust uit de media gehouden. Maar ik heb ondertussen wel mijn best gedaan om contact te krijgen met mijn halfbroer en -zus. Dat dit nu is gelukt met Rox, is meer dan geweldig. We gaan het uitbouwen tot iets moois."

André Hazes heeft naast Roxeanne, André (beide kinderen van Rachel Hazes) en Nathalie ook nog een andere zoon. Melvin werd geboren tijdens het tweede huwelijk van André. Hij was destijds getrouwd met Ellen Wolf.