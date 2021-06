Sarah van Soelen zegt dat haar vriend André Hazes er alles aan zal doen om haar clean te houden, zo liet ze woensdag aan Instagram-gebruiker Fawrynotsawry weten. In een recent interview met Story vertelde Van Soelen dat ze haar verslaving aan alcohol en drugs heeft overwonnen.

"Dré is geen heftige drinker en drinkt af en toe een biertje of een wijntje. Ik laat hem daar ook in, want mijn probleem is niet dat van hem", aldus Van Soelen in een bericht op Instagram.

Van Soelen zegt dat de zanger haar verder volledig accepteert en rekening met haar houdt tijdens zwaardere periodes. "Ik kan er zelf heel goed mee omgaan, als het gaat om mensen om mij heen die drinken. Ik ben een hele sterke meid, haha."

Door haar omgang met Hazes zal Van Soelen niet in de verleiding komen om weer drugs te gebruiken of opnieuw te gaan drinken, zegt ze. Volgens haar is dat hoofdstuk afgesloten.

"En om te benadrukken, Dré zou er alles aan doen zodat ik niet meer ga drinken of gebruiken."

Eind 2019 was Van Soelen verslaafd aan cocaïne en alcohol. "Dat hebben Sarahs moeder en ik onszelf enorm kwalijk genomen", vertelde haar vader Rudolf van Soelen in Story. "Wij hebben dat niet doorgehad. Het gebeurde onder onze neus. Maar dat gebeurt vaak, in dit soort gevallen. Dan ben je familieblind."

Kamp je zelf met een verslaving of ben je bang verslaafd te raken? Neem dan contact op met je huisarts of vraag anoniem advies.