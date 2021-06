Wietze de Jager moet zijn kinderen naar eigen zeggen iets meer ruimte geven in hun doen en laten. De Radio 538-dj wil zijn kinderen het liefst met zoveel mogelijk structuur opvoeden, maar zegt in gesprek met Nieuwe Revu dat het niet altijd werkt.

"Ik heb een vrij duidelijk beeld van hoe het moet met de kinderen: gezond eten, op tijd naar bed. Als ze niet meewerken, dan clasht dat soms. Ik moet ze gewoon wat meer ruimte geven en iets flexibeler zijn. Je kunt die kinderen niet 24/7 in het gareel hebben", aldus De Jager.

Toen hij een week alleen was met zijn drie jonge kinderen, vond de radio-dj het dan ook vreselijk dat zijn vierjarige dochter opstandig begon te worden.

"De hele tijd gooiden ze de kont tegen de krib, ze wilden niks wat ik wilde, alles wat ik deed was fout. Op een gegeven moment was ik er klaar mee en zei ik tegen mijn dochter: 'Nu is het genoeg.' Ik wilde haar naar bed brengen en uit boosheid sloeg ze in mijn gezicht."

De 32-jarige De Jager begreep onmiddellijk dat zijn dochter de klap niet zo bedoeld had, maar de uitbarsting kwam mentaal hard binnen bij de dj. Hij moest er zelfs van huilen. "Ik heb tegen mijn vrouw gezegd: 'Ik trek het niet meer, ik ben even weg.'"

De Jagers vrouw Lieke heeft ervoor gekozen om haar carrière even te pauzeren en zich volledig op de kinderen richten. De Jager vindt dat erg waardevol. "Ik ervaar het als een luxepositie dat ik mijn eigen vrouw bezig zie met mijn kinderen als ik thuiskom van mijn werk. Ze zijn zich er nu nog niet van bewust, maar daar gaan ze later met een goed gevoel op terugkijken."