De Britse koningin Elizabeth heeft vrij snel na de geboorte van Lili in een videogesprek kennisgemaakt met haar jongste achterkleindochter, schrijft People dinsdag.

Eerder werd al bekend dat prins Harry zijn grootmoeder om toestemming had gevraagd om zijn dochter de naam Lilibet te geven, de koosnaam die wijlen prins Philip voor het staatshoofd had.

Meghan Markle beviel vrijdag van Lili. Zij en haar man prins Harry brachten twee dagen later het nieuws naar buiten. Diana, de tweede naam van hun dochter, is een eerbetoon aan de in 1997 overleden moeder van prins Harry.

Lili is het tweede kind van prins Harry en Meghan. Het stel heeft ook een tweejarige zoon: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Het is niet duidelijk wanneer koningin Elizabeth haar jongste achterkleinkind voor het eerst in het echt zal kunnen zien.