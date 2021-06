Lindsey Buckingham en zijn vrouw Kristen Messner gaan na 21 jaar huwelijk uit elkaar. Messner heeft de scheiding van de voormalig Fleetwood Mac-zanger en gitarist aangevraagd, meldt TMZ.

Het koppel kreeg eind jaren negentig een relatie, nadat Messner Buckingham fotografeerde voor de cover van een van zijn soloalbums.

De twee hebben samen drie kinderen, van wie er al twee volwassen zijn. De derde, dochter Stella, is zeventien jaar waardoor er waarschijnlijk geen problemen over de voogdij ontstaan.

Het nieuws komt op de dag dat Buckingham juist nieuwe muziek aankondigde. Op 17 september verschijnt zijn eerste soloalbum in tien jaar tijd.

De zanger had voorheen een relatie met Stevie Nicks, de leadzangeres van Fleetwood Mac. Over het einde van hun relatie schreven zij bekende nummers als Dreams en Go Your Own Way.