Kim Kardashian heeft haar ex-man Kanye West een felicitatiebericht op Instagram gestuurd. "Fijne verjaardag. Ik hou voor altijd van je", schrijft de realityster dinsdag, op de 44e verjaardag van West.

Bij het bericht deelt Kardashian een foto van hun gezin. Ook in haar Stories op Instagram staat ze stil bij de verjaardag van West. De realityster plaatst verschillende foto's, waaronder een van hem als kind en eentje waarop de rapper met hun vier kinderen staat.

Kardashian vroeg drie maanden geleden de scheiding aan. De geruchten de relatie tussen haar en West over was, gingen al langer. De realityster vertelde vorig jaar voor het eerst over de impact die de bipolaire stoornis van de rapper had op hun gezin. Ondanks zijn moeilijke gedrag omschreef Kardashian haar man toen als "een briljant maar gecompliceerd persoon".

De realityster was van 2014 tot februari 2021 getrouwd met West. Ze hebben samen dochters North (7) en Chicago (3) en zoons Saint (5) en Psalm (2). In haar realityserie benadrukte Kardashian dat West "een geweldige vader" is voor hun kinderen.