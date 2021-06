Muziekproducent Mark Ronson is verloofd met actrice Grace Gummer, de dochter van Meryl Streep. Dat maakt hij bekend in de podcast The Fader.

De geruchten over een verloving ontstonden enkele weken geleden, toen Gummer werd gespot met een grote ring om haar vinger. De twee zijn echter pas sinds afgelopen weekend verloofd, vertelt Ronson, bekend van hits als Valerie met Amy Winehouse, Uptown Funk met Bruno Mars en Nothing Breaks Like a Heart met Miley Cyrus.

De 45-jarige producer, die ook meewerkte aan albums van onder anderen Lady Gaga en Dua Lipa, en de 35-jarige actrice zijn sinds vorig jaar samen. Voor beiden wordt het hun tweede huwelijk. Zo was Ronson van 2011 tot en met 2018 getrouwd met de Franse actrice Joséphine de La Baume en scheidde Gummer in 2019 na 42 dagen van muzikant Tay Strathairn.