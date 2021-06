Het zou Jason Sudeikis (45) nog altijd niet lekker zitten dat zijn ex-vriendin Olivia Wilde (37) een relatie is aangegaan met Harry Styles (27), nadat de twee jarenlang samen waren en ook twee kinderen delen, Otis (7) en Daisy (4).

Zij wonen verdeeld bij een van de twee, afhankelijk van de werkschema's die de volwassenen hebben. Dit meldt Page Six.

"Jason is er nog steeds kapot van dat Olivia verder is gegaan met Harry, ook al waren hij en Olivia al een poosje uit elkaar. Ergens hoopte hij toch dat het weer goed zou komen, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Hij is verdrietig en ergens ook wel een beetje boos," aldus een bron.

Sudeikis is momenteel in Londen om het nieuwe seizoen van de Apple TV-serie Ted Lasso op te nemen, terwijl Harry Styles in een ander gedeelte van de stad aan zijn nieuwe film My Policemen werkt.

Ook Olivia is in Londen met de kinderen en rijdt van de ene filmset naar de andere om zowel Jason als Harry te kunnen zien.