Mariah Carey zegt dat er geen sprake is van ruzie tussen haar en JAY-Z, zoals door de media is gesuggereerd. De ruzie zou ervoor hebben gezorgd dat de zangeres na vier jaar vertrekt bij Roc Nation, het platenlabel van de rapper en ondernemer.

"De enige 'explosieve' situatie die ik ooit met Hov (een bijnaam van JAY-Z, red.) heb meegemaakt, is van creatieve aard", twittert Carey. "Zoals onze nummer 1-hit Heartbreaker."

"Tegen iedereen die deze leugens verzint, zeg ik: Poof! Vamoose, son of a *****", waarmee de zangeres verwijst naar een songtekst uit het liedje Izzo van JAY-Z.

Volgens de Britse tabloid The Sun ontstond er tijdens een vergadering een ruzie tussen de twee. Hierop zou Carey hebben besloten om te vertrekken bij Roc Nation, het label waar ze in 2017 tekende.

Het is nog niet duidelijk of Carey ook daadwerkelijk vertrekt bij het label. Op de website van Roc Nation is ze niet meer te vinden op de lijst met artiesten die er worden gerepresenteerd.

Carey en JAY-Z werkten in 1999 voor het eerst samen op de single Heartbreaker. Ook maakten ze samen het nummer Things That U Do.