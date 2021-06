Liam Payne en Maya Henry gaan toch niet trouwen. De voormalige One Direction-zanger bevestigt in de podcast Diary Of A CEO dat hij de verloving heeft verbroken.

De relatie kon volgens Payne niet blijven bestaan. "Ik ben ongelofelijk teleurgesteld in mezelf dat ik mensen blijf kwetsen. Dat ergert me", zegt hij over zijn beslissing.

"En ik weet wat mijn patroon is met relaties. Ik ben er gewoon niet erg goed in, dus ik moet eerst aan mezelf werken voordat ik mezelf aan iemand anders geef." De zanger besluit dat "het voor beiden het beste is".

Payne en Henry gingen al sinds 2018 met elkaar om. Pas een jaar later gaf de zanger toe een relatie met haar te hebben. In augustus maakte hij bekend verloofd te zijn met het twintigjarige model.

Payne had eerder een relatie met zangeres Cheryl. De twee kregen in 2017 hun zoon Bear. In 2018 gingen ze uit elkaar.