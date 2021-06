Carmen Pfaff, de vrouw van voormalig keeper Jean-Marie Pfaff, lijdt aan osteoporose (botontkalking) en is voor 66 procent gehandicapt. Dat zegt Evert Santegoeds in Shownieuws.

Daarnaast heeft ze meerdere gebroken ribben. Het percentage van 66 procent wordt in België gebruikt als indicatie voor arbeidsongeschiktheid en kan voor onder andere belastingvermindering zorgen.

Carmen Pfaff werd in Nederland bekend door de door Reinout Oerlemans geproduceerde realityserie De Pfaffs. De serie over de Belgische familie werd in Nederland en België tussen 2002 en 2012 gedurende elf seizoenen uitgezonden.

Volgens Santegoeds wordt Carmen op dit moment verzorgd door haar echtgenoot en hun kinderen Debby, Lindsay en Kelly. Carmen en Jean-Marie Pfaff vieren dit jaar dat ze vijftig jaar samen zijn.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat dochter Debby ook drager is van het gen dat de aandoening veroorzaakt. Maar doordat ze tijdig op de hoogte werd gesteld, kan zij haar levensstijl aanpassen waardoor de gevolgen voor haar waarschijnlijk mee zullen vallen.