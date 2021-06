Hoewel het al bijna twee jaar geleden is dat de Volkskrant een slechte recensie over Herman den Blijkers restaurant Goud heeft gepubliceerd, heeft de kok en ondernemer nog steeds moeite met de negatieve beoordeling.

Den Blijker opende het restaurant in 2019. Een half jaar na de opening kwam de Volkskrant-recensent Hiske Versprille langs om de keuken te testen.

Versprille schreef onder andere: "Ik weet niet precies wat de zwezerik allemaal heeft doorstaan, maar hij smaakt alsof hij al minimaal drie keer is opgewarmd, met een rare, kartonnige korst en een rubberig binnenste." Ze gaf het restaurant een 5-.

Twee jaar na de recensie laat Den Blijker in de interviewreeks Op de gevoelige plaat van fotograaf William Rutte weten dat die recensie hem nog steeds ontzettend dwars zit.

"Je kan niks doen. Je ligt op je rug en je wordt geslagen, gestoken en neergeschoten", omschrijft Den Blijker de machteloosheid die hij destijds voelde. "Het was bijna geen recensie meer."

'Ik vond het niet te vreten'

Volgens Den Blijker voelde de recensie als een aanval op de kleuren van het restaurant, de inwoners van Rotterdam, zijn klanten en hemzelf. Ook had de recensent wat hem betreft na haar negatieve ervaring heel anders te werk moeten gaan.

"Als het zo slecht is, dan loop je langs die jongens (het personeel, red.) en zeg je: 'Ik vond het niet te vreten. Ik kom een keertje terug, maar hier ga ik niet over schrijven. Want dat vind ik lullig, je begint net.'"

De recensent schreef destijds dat ze wel degelijk contact had gezocht met het personeel, maar "een grote bek" terugkreeg.

Restaurant Goud bezorgt Den Blijker ook op andere vlakken kopzorgen. De twee lockdowns tijdens de coronacrisis hebben tot veel financiële schade geleid. "Die zaak moet eigenlijk opnieuw beginnen. Ik hoop dat Goud geen klatergoud gaat worden."