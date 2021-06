De Britse koningin Elizabeth is verheugd met de komst van Lilibet 'Lili' Diana, de nieuwgeboren dochter van prins Harry en Meghan Markle. Dat laat Buckingham Palace zondag weten in een verklaring.

Lili kwam vrijdag ter wereld. Het is de eerste dochter van de hertog en hertogin van Sussex. Het stel heeft al een tweejarige zoon, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Het meisje is het elfde achterkleinkind van koningin Elizabeth. Harry en Meghan hebben hun dochter naar de koningin vernoemd, die door haar familie 'Lilibeth' wordt genoemd. De naam Diana verwijst naar de in 1997 overleden Britse prinses Diana, de moeder van Harry.

Lili wordt achtste in de lijn van troonopvolging. Prins Charles komt nog steeds als eerste in aanmerking om koningin Elizabeth op te volgen. Zijn oudste zoon prins William is tweede in de lijn van troonopvolging. Archie staat een plekje voor Lili.

Koningin Elizabeth krijgt vermoedelijk geen nieuwe achterkleinkinderen van prins Harry en Meghan Markle. De Britse prins heeft eerder gezegd dat hij maximaal twee kinderen wil.