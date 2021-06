Sarah van Soelen, de vriendin van André Hazes, heeft anderhalf jaar in een afkickkliniek gezeten vanwege haar verslaving aan drank en drugs. In een interview met Story vertelt ze samen met haar vader over deze moeilijke tijd.

Eind 2019 was Sarah verslaafd aan cocaïne en alcohol. "Dat hebben Sarahs moeder en ik onszelf enorm kwalijk genomen", vertelt haar vader Rudolf van Soelen. "Wij hebben dat niet doorgehad. Het gebeurde onder onze neus. Maar dat gebeurt vaak, in dit soort gevallen. Dan ben je familieblind."

Een vriend van Sarah zette haar onder druk, zodat ze het aan haar ouders ging vertellen. "Toen is Sarah op een zondagnacht uit de kast gekomen en heeft ze alles verteld. Het is ongelooflijk dat wij dat nooit hebben gezien."

Sarah neemt het haar ouders niet kwalijk dat ze niks doorhadden. "Als je verslaafd bent, ga je alles stiekem doen. Dat is wel herkenbaar. Dus dan ga je ook stiekem tegen je ouders doen."

Ook vertelt ze in het interview dat Rudolf niet haar biologische vader is. Ze heeft geen contact meer met haar biologische vader René Milan. "Dat is geen gemis. Als iemand er nooit is geweest... Het is zo gelopen. Dat is een afgesloten hoofdstuk." Rudolf voelt voor haar als haar echte vader. "Hij is de liefste man die er bestaat."