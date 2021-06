De van Tiger King bekende Jeff Lowe is opgepakt wegens rijden onder invloed. Hij werd samen met zijn vrouw Lauren in Oklahoma aangehouden. Het stel zit nog vast, meldt TMZ zaterdag.

Lowe is te zien in de vorig jaar verschenen Netflix-documentaireserie Tiger King. Hij was eigenaar van het Greater Wynnewood Exotic Animal Park, het tijgerpark dat centraal staat in de hitserie. Joe Exotic, de extravagante voormalige eigenaar van het park, zit op dit moment een gevangenisstraf uit.

Het dierenpark is inmiddels gesloten en Lowe heeft het vorig jaar op last van de rechter moeten overdragen aan dierenactiviste Carole Baskin, de rivale van Joe Exotic.

Ook werd beslag gelegd op 69 exotische dieren, nadat bij overheidscontroles allerlei misstanden aan het licht waren gekomen.