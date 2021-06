Chrissy Teigen zal niet langer een gastrol vertolken in de Netflix-serie Never Have I ever, schrijft Variety. Ze heeft zich teruggetrokken nadat vorige maand duidelijk werd dat ze realityster Courtney Stodden zo'n tien jaar geleden online had lastiggevallen.

Stodden was in die tijd getrouwd met acteur Doug Hutchison. Er is een leeftijdsverschil tussen de twee van zo'n 34 jaar. Vanwege dat huwelijk kreeg Stodden een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen, onder anderen van Teigen. Die zou onder meer hebben geschreven dat ze "niet kon wachten tot Stodden dood was".

Naar aanleiding van de ophef bood Teigen vorige maand op Twitter haar excuses aan. "Ik was een onzekere, aandachtszoekende trol. Ik schaam me voor mijn gedrag, maar het is niets in vergelijking met hoe ik Courtney zich liet voelen," schreef ze onder meer. Sindsdien heeft ze geen enkele tweet meer geplaatst.

Never Have I ever is een coming-of-age-comedy van Mindy Kaling. Teigen zou in één aflevering van het tweede seizoen te horen zijn als verteller. Er wordt nu gezocht naar een vervanger.