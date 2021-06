Troian Bellisario en haar man Patrick J. Adams zijn ouders geworden van hun tweede kind. Het acteurskoppel verwelkomde in mei een dochtertje, zo laten ze beiden weten op Instagram.

Het meisje heet Elliott Rowena Adams en werd geboren op 15 mei.

Bellisario, die vooral bekend is van haar rol in Pretty Little Liars, deelt een foto waarop ze haar pasgeboren dochter in haar armen houdt. Volgens haar werd hun dochter onder "wilde omstandigheden" geboren. "Een geheel nieuw tijdperk voor deze familie. Welkom, mijn schat."

Adams schrijft net als zijn vrouw over die "wilde omstandigheden". "Moge je leven net zo uniek en opwindend zijn als je geboorte", aldus de Suits-acteur.

De 35-jarige Bellisario en 39-jarige Adams trouwden in 2016 en kregen in 2018 hun eerste kind: dochter Aurora.