Actrice Marly van der Velden is moeder geworden van haar derde kind, zo heeft ze laten weten aan RTL Boulevard. Het jongetje, Jimi-Jones, is maandag geboren.

"Alles is helemaal goed gegaan. Zijn twee grote zussen zijn blij dat hij 'eruit is'," laten Van der Velden en haar partner Mike Meijer, ondersteund door een aantal foto's, weten.

Op 13 december maakte de 33-jarige Van der Velden, die sinds 2005 te zien is in Goede Tijden, Slechte Tijden als Nina Sanders, bekend in verwachting te zijn van haar derde kind. Zij en Meijer hadden samen al twee dochters, Sammy-Rose (2014) en Jackie-Rey (2017).