Een verdachte van de gewelddadige woningoverval bij YouTube-ster Nikkie de Jager komt maandag op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam besloot vrijdag zijn voorarrest te schorsen tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Het gaat om Said O. (32), die in maart werd gearresteerd in België en onlangs naar Nederland is overgebracht.

O. wordt ook verdacht van het voorbereiden van een woninginbraak met geweld in Mijnsherenland en diefstal van gouden sieraden in Hendrik-Ido-Ambacht. De twee andere verdachten in de zaak van De Jager, de Rotterdammers Hamza T. (22) en Eddie N. (24), blijven wel vastzitten. De rechtbank verlengde hun voorarrest tot de regiezitting op 18 augustus.

Dat geldt ook voor dat van Younes S. (20) uit Rotterdam, die wordt verdacht van een mislukte overval op René van der Gijp. De voetbalanalist werd op 27 april vorig jaar belaagd door drie gemaskerde mannen die met slaghamers inbeukten op de ramen van zijn auto. Ze wilden vermoedelijk zijn Rolex-horloge afpakken, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit.

Justitie merkt verdachten aan als criminele organisatie

Drie andere verdachten uit wat justitie een criminele organisatie noemt, komen eveneens op vrije voeten. Het gaat om Melvin B. (23) uit Ridderkerk, Oguzhan A. (24) uit Rotterdam en Alisina S. (20) uit Ridderkerk.

De groep van in totaal zeven verdachten opereerde in wisselende samenstelling en is volgens justitie verantwoordelijk voor vier gewelddadige overvallen en drie inbraken in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen nu de hoofdofficier van justitie deze week een beloning van 10.000 euro heeft uitgeloofd voor de gouden tip in deze zaken.

De verdachten die maandag worden vrijgelaten, krijgen allemaal een contactverbod en mogen hun medeverdachten niet spreken. Ook moeten ze meewerken met de reclassering, mogen ze in de tussentijd geen strafbare feiten plegen en dienen ze zich te houden aan oproepen van politie en justitie.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank de strafzaken inhoudelijk gaat behandelen. Wel staat er een volgende pro-formazitting gepland op 18 augustus.