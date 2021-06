Douwe Bob krijgt de nodige berichten van vrouwen nu bekend is dat hij weer vrijgezel is. De zanger zit daar echter niet op te wachten, zo laat hij blijken in een bericht op Facebook.

"Willen alle psychologie studerende meisjes woonachtig in Amsterdam Oud-West stoppen met mij berichtjes sturen waarin jullie vragen of ik gezellig een wijntje met je wil drinken", aldus de zanger. "Doe jezelf een lol, probeer het niet. Je kan me niet aan."

Douwe Bob vertelde deze week in Grazia dat hij niet meer samen is met Anouk, met wie hij sinds 2018 een knipperlichtrelatie had.

"Ik hou veel van een vrouw en zij van mij, maar het is soms even moeilijk. Mijn laatste vriendin Anouk en ik zijn nu niet samen, nee", aldus de artiest, die voluit Douwe Bob Posthuma heet.

"Maar je weet niet hoe dingen gaan. Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden. Maar ik gun haar het beste. Als zij nu een leuke gast tegenkomt, denk ik serieus dat ik heel gelukkig voor haar zou kunnen zijn."