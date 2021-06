Lisa Kudrow heeft het lied Smelly Cat opnieuw moeten leren spelen op de gitaar voor de Friends-reünie. De 57-jarige actrice, die de rol van Phoebe vertolkte in de populaire sitcom, had sinds de laatste opnames in 2004 geen gitaar meer aangeraakt, verklapte ze volgens E Online in The Ellen DeGeneres Show.

De actrice zong het liedje voor de reünie samen met zangeres Lady Gaga. "Dat vond ik een geweldig idee", vertelde Kudrow aan DeGeneres. "Maar ik werd er wel erg nerveus van. Ik ging me voorbereiden en toen ik mijn gitaar begon te stemmen, besefte ik dat ik niet eens meer de akkoorden wist van het liedje."

Gelukkig kon ze de akkoorden van Smelly Cat, het liedje over een stinkende kat dat haar personage geregeld zong in de serie, wel online opzoeken. Toen de actrice eenmaal mocht zingen met Lady Gaga, moest ze er bijna van huilen. "Ik was zo zenuwachtig, ik had geen idee wat er moest gebeuren. Maar het is gelukt."

De langverwachte reünie van Friends was ook in Nederland te zien en trok 773.000 kijkers naar SBS6.