De vermeende overvallers van YouTuber Nikkie de Jager worden ook verdacht van het vormen van een criminele organisatie, zo maakte de officier van justitie vrijdag bekend tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Rotterdam.

Die organisatie hield zich in 2020 volgens het Openbaar Ministerie (OM) bezig met het plegen van misdrijven, zoals diefstallen, afpersing met geweld en woningovervallen.

De Jager, die twee weken geleden een van de presentatoren was van het Songfestival, en haar verloofde werden in augustus vorig jaar overvallen in hun huis in Uden. Daarbij werden ze onder schot gehouden door vier overvallers.

Verdachten Hamza T. (22), Eddie N. (24) en Said O. (32) stonden vrijdag gezamenlijk terecht. De eerste twee werden op dinsdag 8 december van hun bed gelicht tijdens woninginvallen in Rotterdam en Ridderkerk. O. werd in maart in het buitenland gearresteerd en is onlangs naar Nederland gebracht. Hij zit in voorarrest op basis van twee andere diefstallen in de Zuid-Hollandse dorpen Mijnsheerenland en Hendrik-Ido-Ambacht.

Na overval werden geldbedragen gestort op rekeningen verdachten

Justitie is ervan overtuigd dat O. ook bij de overval op de make-upartiest betrokken was. Zo is uit onderzoek gebleken dat de telefoon op de dag van de overval contact had met een zendmast in Uden. Dat geldt ook voor de telefoon van T. Verder zouden O. en T. die dag telefonisch contact met elkaar hebben gehad, wat volgens de officier "precies past in het samenwerkingsverband dat ze met elkaar hadden".

De officier maakte eveneens bekend dat in de periode na de overval in Uden geldbedragen zijn gestort op de bankrekeningen van de Rotterdammers T. en N. Het zou gaan om stortingen van contante bedragen, "mogelijk beloningen of opbrengsten van wat is buitgemaakt". Volgens de advocaat van T. ging het slechts om stortingen van kleine bedragen en kan dat niet wijzen op het verdelen van de buit.

De buit van de overval in de zaak van De Jager bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton.

De advocaten van het drietal vragen de rechtbank de voorlopige hechtenis van hun cliënten te schorsen. De rechtbank neemt daar later een beslissing over.

Een volgende pro-formazitting staat gepland voor 18 augustus.