Monique Westenberg vindt dat haar relatie met André Hazes, die eerder dit jaar stukliep, ook mooie dingen met zich heeft meegebracht. In gesprek met Talkies Magazine vertelt ze dat ze gedurende deze periode meer zelfliefde heeft ontwikkeld.

"Ik werd nou eenmaal verliefd op iemand die ineens zelf heel bekend werd", zegt Westenberg. "En dat heeft me ook heel veel moois gebracht. Zoals de liefde die ik met hem gekend heb. Want de liefde die ik in mijn relatie met André kende, heb ik daarvoor nooit gekend. Ik ging voor het eerst in een relatie van mezelf houden."

Momenteel voelt Westenberg zich goed, ondanks het turbulente begin van het jaar. "Ik kan heel goed rust in mezelf vinden ondanks dat er om me heen verdrietige omstandigheden zijn of onrust. Dan kan ik nog steeds zeggen dat ik gelukkig ben vanbinnen. Het kan beter, maar dat komt ook wel weer, dat weet ik zeker."

Voor een nieuwe relatie staat Westenberg momenteel nog niet open. Wel kijkt ze ernaar uit om in de toekomst met iemand anders een gezin te vormen. "Liefde te hebben en het fijn te hebben met elkaar. Dat ik een stabiele relatie mag hebben met iemand die ook zorgzaam is naar mij toe."

Begin maart werd bekend dat Hazes en Westenberg hun verloving hadden verbroken. In december vroeg de Leef-zanger Westenberg ten huwelijk. De twee hadden sinds 2014 een relatie en kregen in 2016 een zoon.

Eind 2019 was het stel al even uit elkaar toen Hazes enkele maanden een relatie had met Bridget Maasland. De zanger is momenteel samen met Sarah van Soelen.