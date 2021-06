De vrouw die een rechtszaak tegen Cuba Gooding Jr. had aangespannen nadat hij in haar billen zou hebben geknepen, heeft de zaak gewonnen omdat de acteur nooit heeft gereageerd op de aanklacht. Dat melden verschillende Amerikaanse media donderdag.

Gooding (53) had binnen een jaar moeten reageren op de beschuldigingen, waarvoor de vrouw hem in oktober 2019 aanklaagde. Dat deed hij niet, waarop zij in januari een verzoek indiende voor een veroordeling bij afwezigheid.

De rechter wees dat toe inzake ongewenste intimiteiten, maar weigerde een oordeel voor de emotionele mishandeling die zij opvoerde in haar zaak. Na het vonnis mag de vrouw, die werkt in een club waarin het voorval plaatsvond, een schadevergoeding eisen.

De Jerry Maguire-acteur is het afgelopen jaar door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste aanrakingen tot aan verkrachting. De acteur ontkent alle aantijgingen.