Tan France wist op zijn zestiende al hoe hij zijn toekomstige kinderen wilde noemen, vertelt de Queer Eye-stylist in de latenightshow A Little Late with Lilly Singh.

De 38-jarige France en zijn man Rob verwachten deze zomer hun eerste kind. Een draagmoeder draagt hun ongeboren zoon.

"Ik heb het altijd geweten", aldus de stylist. "Toen ik mijn man ontmoette, vroeg ik tijdens een van onze eerste dates of hij kinderen wilde. Toen hij zei dat hij dat ooit wel wilde, liet ik meteen weten dat ik al namen had voor mijn kinderen."

Hoewel Tan niet zegt hoe zijn zoon gaat heten, onthult hij wel dat het een Zuid-Aziatische naam wordt. Tan groeide op in het Verenigd Koninkrijk, maar zijn ouders komen uit Pakistan. "Je kunt de jongen wel uit Pakistan halen, maar Pakistan niet uit de jongen."