De populaire Formule 1-commentator Olav Mol viel tien jaar geleden 44 kilo af. Om niet weer aan te komen eet hij dagelijks een stevig ontbijt, vertelt hij in een interview in Playboy.

"Daarvoor at ik nooit 's ochtends, dus in het begin kreeg ik niks binnen. Het was echt proppen. Cornflakes, yoghurt, bananen. Zoveel als ik kon, ik verbrandde die calorieën toch gedurende de dag", aldus de 59-jarige commentator.

"Na een tijdje werd het normaal en kreeg ik 's morgens honger. Automatisch ging ik 's avonds minder eten. Het was ook wel nodig hoor: ik woog 125 kilo en moest al die kilo's meezeulen. De 109 traptreden naar de commentaarpositie in Maleisië (waar tot en met 2017 jaarlijks een Formule 1-race plaatsvond, red.) Verschrikkelijk, stond ik daar te hijgen als een paard."

Mol weegt nu al jaren rond de 82 kilo, bij een lengte van 1,83 meter. Hij zegt zich dankzij zijn nieuwe eetpatroon veel beter te voelen, maar benadrukt dat de omwenteling niet vanzelf ging: "Ik heb trouwens wel bijna vier jaar over dat afvallen gedaan. Het ging bij mij heel geleidelijk: 1 kilo per maand."

Opmerkelijk genoeg maken groenten geen deel uit van zijn huidige dieet: "Ik was een echt appelmoeskind. Doperwten, kapucijners? Ik at ze alleen met een laag appelmoes eroverheen. Nasi en spaghetti idem dito. Het is al decennia geleden dat ik groenten heb gegeten. Ik bestel zo nu en dan een caesarsalade, da's het enige, maar dan zonder tomaten. Ik wil geen kleur zien!"