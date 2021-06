Het moment dat presentatrice Barbara Walters in 2000 aan Ricky Martin vroeg of hij homoseksueel is, achtervolgt de zanger nog steeds. Hij vertelt aan People dat het interview een traumatische ervaring voor hem was.

Walters haalde in het gesprek geruchten aan dat de zanger, bekend van hits als Maria en Livin' La Vida Loca, homoseksueel zou zijn. "Je kunt een einde maken aan de geruchten, je kunt vertellen of je homoseksueel bent of niet", zei de presentatrice. Een duidelijk ongemakkelijke Martin antwoordde dat hij daar niets over wilde zeggen.

"Toen ze die vraag stelde voelde ik me gebruikt, want ik was er nog niet aan toe om uit de kast te komen", zegt de zanger, die tien jaar later alsnog uit de kast kwam, daar nu over. "Ik was ontzettend bang. Daar heb ik wel een beetje een posttraumatische stressstoornis aan overgehouden."

Martin krijgt nog weleens de vraag of hij achteraf niet eerder uit de kast had willen komen. "Misschien had ik het wel willen zeggen in dat interview, dat zou mooi zijn geweest. Want toen ik dat uiteindelijk deed, voelde het echt geweldig." De zanger zegt nu eerlijk te willen zijn, omdat het verbergen van delen van jezelf "een zaak van leven of dood" kan zijn. Tegelijkertijd benadrukt hij dat je nooit iemand kan forceren om uit de kast te komen, omdat de persoon er zelf klaar voor moet zijn.

Presentatrice Walters gaf in 2010 aan spijt te hebben van de vraag die ze tien jaar eerder stelde. "Als ik er nu op terugkijk, voelt het als een ongepaste vraag", zei ze destijds.

Martin trouwde in 2017 met de Syrisch-Zweedse kunstenaar Jwan Yosef. De twee hebben twee kinderen samen. Martin had ook al twee kinderen van voor zijn huwelijk met Yosef.