Jackass-regisseur Jeff Tremaine zegt sinds begin dit jaar te worden bedreigd door Bam Margera. Een rechter heeft Margera daarom een contactverbod opgelegd, meldt TMZ woensdag.

Volgens Tremaine begon het in februari, nadat Margera volgens hem niet was komen opdagen bij een online gesprek over hoe hij Margera zou kunnen helpen met zijn mentale problemen en verslavingen.

De regisseur stelt dat Margera hem onder meer aanviel op sociale media en met geweld dreigde. Ook zou hij Tremaine hebben vergeleken met Harvey Weinstein, obscene beelden van de regisseur online hebben geplaatst en hebben gezegd dat Tremaine en Johnny Knoxville, ook bekend van Jackass, "hun overlijdensakte konden ondertekenen".

Daarbij bedreigde Margera ook de kinderen van Tremaine. De regisseur zegt te vrezen voor zijn veiligheid en die van zijn gezin.

De 41-jarige Margera ging onlangs ook los op Tremaine en Knoxville, omdat hij zich belazerd voelde. Hij zou meewerken aan de Jackass-film die later dit jaar verschijnt, maar dat gaat toch niet door. Margera kampt al tijden met verslavingen en mentale problemen.