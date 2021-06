De politie heeft tot nu toe negen tips gekregen over de overvallen op bekende en vermogende Nederlanders, onder wie Nikkie de Jager en René van der Gijp.

In Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht aan de zaken besteed. In de uitzending werd ook bekendgemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) 10.000 euro uitlooft aan degene met de gouden tip die tot nieuwe aanhoudingen leidt. Ook werden beelden van de daders getoond.

De overvallers gebruikten verschillende wapens en werkten in wisselende samenstellingen. Acht overvallers werden in december al aangehouden. Zeven van hen zitten nog vast. Het gaat om mannen in de leeftijd van 19 tot en met 32 jaar oud.

In het programma liet de politie weten vooral nog op zoek te zijn naar iemand die betrokken was bij overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden. Ook als mensen informatie hebben over de verdachten die al vastzitten, maken ze kans op een deel van het tipgeld.