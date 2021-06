YouTube-ster Nienke Plas en haar man Resley Stjeward hebben een tweede zoon gekregen. Ze hebben hem Novi-Jaxx genoemd.

"Je bent bij een stelletje druktemakers beland, maar je went vast snel", schrijft Plas, die in 2014 beviel van Frenky-Dean, op Instagram. "De droom van Frenky-Dean is uitgekomen. Hij heeft een broertje gekregen. Ik ben zo gelukkig."

De 35-jarige Plas trouwde vorig jaar met Stjeward.