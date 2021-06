Jaimie Vaes en Lil Kleine zeggen woensdag in een gezamenlijke videoboodschap op Instagram dat er bij het incident van eind mei op Ibiza geen fysiek geweld is gebruikt.

Diverse media schreven op basis van ooggetuigen dat Vaes was mishandeld door haar verloofde, waarna de politie erbij werd gehaald. Op beelden was te zien dat de rapper werd meegenomen door agenten en later aankwam bij de rechtbank. Ook Vaes meldde zich daar later. De zaak werd geseponeerd.

"Wij denken dat dit nodig is, omdat we de afgelopen tijd de ergste horrorverhalen en leugens hebben zien verspreiden, met name door de media en online platforms", vertelt Vaes in de video. "Dit moet stoppen. We voelen ons de laatste tijd verplicht om even rust te nemen. Maar hoe rustiger we werden, hoe meer verhalen er kwamen en dat is heel pijnlijk om te lezen."

Vaes benadrukt dat er de bewuste avond geen fysiek geweld is gebruikt. "Tuurlijk, wij maken ruzie en het raakt weleens verhit. Wij snappen dat we een voorbeeldfunctie hebben en dit mag er absoluut niet een voorbeeld van zijn dat ruzie maken oké is. Maar wat er nu wordt verspreid, is echt ontzettend treurig en doet ons onwijs veel pijn."

Vaes roept op: 'Laat het rusten'

De rapper voegt daaraan toe dat hij Vaes nooit opzettelijk pijn zou doen. "Als ik je ooit pijn heb gedaan, dan weet je dat dat niet de bedoeling is."

"Laat het rusten", roept Vaes op. "Het is nu wel genoeg geweest. We hopen hier samen met ons gezin ook weer sterker uit te komen."

Eerder zeiden de twee in een verklaring dat alle geruchten over het incident niet waar waren. Welke geruchten dat waren, zeiden ze echter niet. Lil Kleine bood daarbij ook zijn excuses aan voor "alle commotie". Hij "ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen".